Um clique do pequeno Enrico Bacchi no Instagram, gerou críticas entre os internautas nessa manhã de quinta-feira, 18.

Isso porque sua mãe, Karina Bacchi, alimentou a rede social do pequeno com uma foto em que Enrico aparece tomando água de coco no canudinho plástico.

Com todas as questões ambientais á tona, um seguidor disparou: ''É um canudo plástico?", incitando que utilizar o acessório seria antiecológico.

Na legenda da publicação a apresentadora escreveu: "Saudável junto à natureza! Eu amo água de coco e vocês?". Alguns admiradores do bebê se quer perceberam a presença do canudo na foto, já outros não concordaram com questão: "O intuito da foto não é um canudo. Olha a inocência e lindeza desse bebê! O restante depende de nós dentro da nossa casa", disparou uma seguidora.

Ao lado do pequeno e do esposo Amaury Nunes, Karina está curtindo com os amados em um resort aquático no nordeste e ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

