O novo documentário de Beyoncé, que chegou à Netflix nesta terça-feira (16), não agradou apenas aos fãs. Nas redes sociais, celebridades elogiaram a produção que traz os bastidores do histórico show da cantora no Choachella, incluindo a ex-primeira dama dos EUA Michelle Obama.

No Instagram, Obama surgiu belíssima em um fundo branco deixando uma mensagem emocionante à diva. No vídeo, a mulher de Barack destaca não só a grandiosidade da produção mas também a representatividade negra que a cantora promove. "Tão orgulhosa da minha garota! Obrigado por sempre viver a sua verdade", disse na legenda.

Intitulado Homecoming, o filme mostra detalhes do show de Beyoncé no Coachella, um dos maiores festivais de música do mundo, onde se apresentou no ano passado. Ativista, a musa levou ao palco uma surra de artistas negros e preferiu diálogos poderosos sobre racismo. No filme, é possível assistir à apresentação na íntegra, intercalada por imagens íntimas.

Leia a mensagem completa:

"Oi, rainha. Garota, você fez de novo. Sempre elevando o nível por todos nós. E fazendo isso sem defeitos. Eu diria que estou surpresa, mas eu sei quem você é. Eu vi de perto e pessoalmente. Garota, você me deixa tão orgulhosa. E eu te amo. E eu também amo que o seu novo filme é feito de líderes, pensadores e poetas negros que abriram o caminho para pessoas como nós. Eu amo que é tanto uma celebração como um chamado. E eu amo que você está o usando o filme para inspirar a próxima geração que irá governar o mundo nos próximos anos. Eu só quero dizer: continue dizendo a verdade. Porque você consegue fazer isso de um jeito que ninguém consegue".

