DA VOGUE BRASIL



Se você tem aproximadamente 30 anos ou era adolescente na virada do milênio, provavelmente acompanhou algum ou até a maioria dos capítulos da sexta temporada do seriado Malhação, a versão que se passava no colégio Multipla Escolha, e que foi exibida na Rede Globo entre 18 de outubro de 1999 e 7 de abril de 2000.

E se quinta-feira é dia de #TBT, neste dia 18.04, Samara Felippo resolveu abrir a cápsula do tempo com uma foto de parte do elenco (Fernanda Nobre, Priscila Fantin, Robson Nunes e Mario Frias) que protagonizou a série que conquistou corações na época - e que segue no ar até hoje.

"Um #tbt desses, porque abri o meu baú e tô apegada a essa nostalgia! #malhacaomultiplaescolha #erica #tati #bia #rodrigo #savio #1999/2000", escreveu na legenda do post feito em seu Instagram.

Saudosos, os seguidores de Samara estão se identificando por lá: "Do tempo que eu saía da escola antes para chegar em casa no horário do programa", "quero chorar de emoção", "era meu programa preferido", "melhor época da vida e melhor temporada", "época inesquecível", "melhor fase de malhação", "que época boa".

A atriz aproveitou para responder alguns comentários deixados por lá. Uma seguidora disse: "Melhor época da Malhação. Melhor época da Samara também". Samara rebateu: "Não! Minha melhor época é agora ;)".

Fonte: https://vogue.globo.com/beleza/gente/noticia/2019/04/samara-felippo-abre-capsula-do-tempo-com-foto-de-elenco-de-malhacao-nos-anos-2000-nostalgia.html?234