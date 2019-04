Hugo Mouro quer adotar um filho com a atriz Deborah Secco

Todos os dias são de descobertas e reflexões na vida de Hugo Moura. O ator, que estreia em Malhação – Toda a Forma de Amar, revela seus planos de aumentar a família nos próximos anos. O baiano lembra que sua rotina e valores mudaram radicalmente com a chegada de sua filha, Maria Flor, de 3 anos, fruto de seu relacionamento com a atriz Deborah Secco.

“Eu era muito egoísta antes da minha filha nascer. Queria fazer as coisas no meu tempo e do meu jeito. A paternidade me transformou e mudou a minha vida. Sou um novo homem”, diz Hugo, que costuma fazer declaração de amor para Maria Flor.

Focado em sua carreira na TV e nas artes, Hugo, que interpreta o personagem Daniel no folhetim teen, acredita que as coisas acontecem no tempo certo e afirma que não seria pai novamente se não pudesse se dedicar e dar a atenção necessária que um filho merece.

“Em uma relação, o casal deve embarcar no ritmo um do outro para que os dois realizarem seus sonhos profissionais e pessoais. E a prioridade sempre vai ser o que é melhor para o filho”, acredita ele.

Como cada passo deve ser planejado e bem programado entre um casal, Hugo afirma que conversa muito com Deborah sobre a chegada de um segundo filho.

“Ainda não temos uma data, mas estamos certos de que queremos dar um irmão para Maria. Não importa se vai ser gerado ou adotado, será o nosso filho. Eu quero muito adotar uma criança”, antecipa o ator.

A semelhança entre Deborah e Maria impressiona Hugo. O ator diz que a menina é parecida em tudo com a atriz.

“Na minha opinião, ela é igual a mãe. O mesmo olhar, sorriso idêntico e jeito igualzinho. É uma menina desinibida, que gosta de cantar, de ser aplaudida e dar risada. Às vezes, Maria diz que é parecida com o papai. É uma delícia!”, garante ele.

No entanto, Hugo garante que não se preocupa em ser conhecido por algumas pessoas como o marido de Deborah Secco.

“Não tem nenhum problema falar sobre o meu casamento com ela e não quero deixar de ser o marido dela. Para mim, é uma honra dividir planos e construir sonhos ao lado dela. Uma mulher maravilhosa.”

Apesar de recorrer à terapia para lidar com a superexposição, Hugo lembra que autoestima e autoconfiança são essenciais para encontrar o equilíbrio entre os sentimentos.

“Lá em casa não tem espaço para ciúmes. Sou zero ciumento! A nossa relação é muito profunda e vai além do desejo entre homem e mulher. A gente escolheu estar junto e nos baseamos na confiança e no amor.”

Adepto dos mais variados esportes como o surfe, Hugo garante que o exercício melhora a concentração e o equilíbrio das emoções.

“O esporte me leva para um lugar onde me encontro. Funciona como uma autoterapia, e o foco sempre foi cuidar da minha saúde. Me sinto mais seguro e a outra consequência é um corpo desenhado e em bom funcionamento.”

Com visual rejuvenescido para a novela teen, Hugo faz retrospectiva e garante que vem batalhando por cada oportunidade.

“Há cinco anos venho trilhado meu caminho. O trabalho na TV é reflexo de muita dedicação e estudo. Faço aula de interpretação, aprendi a lutar, tenho aula de fonoaudiologia e cuido da voz e da postura. Nada caiu do céu”, lista ele, que teve novo visual aprovado pela mulher.

Fã e telespectador de Malhação no começo dos anos 2000, Hugo diz que a novela é referência para o público jovem.

“As histórias da novela eram os assuntos nas rodas das conversas dos amigos e fazia parte do nosso aprendizado como jovem. Eu me espelhava nos personagens, e eles eram meus heróis. A possibilidade de eu ser a referência para algum adolescente é uma honra para mim. Poder promover o debate sobre qualquer assunto com o meu trabalho é um ganho enorme como ser humano”, comemora ele.

