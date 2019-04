DA CARAS



Apesar de serem inimigos e se confrontarem no filme Os Vingadores, os astros Robert Downey Jr. e Chris Evans mantém uma boa amizade fora das telonas.

Robert, protagonista de O Homem de Ferro, recentemente presenteou Chris, que vive o Capitão América, com um carrão inspirado em Os Vingadores. De acordo com o site Make It, o Camaro personalizado e original de 1967, vale cerca de 275 mil dólares.

O possante cheio de adesivos e referências a história dos super-heróis tem até um volante com os adornos do escudo do Capitão América no centro. No final do ano passado, Evans mostrou o veículo em um programa de TV dos Estados Unidos.

Na ocasião, o ator comentou que Robert vivia perguntando para ele sobre seus carros preferidos. "Eu apareci no set um dia e estava lá", recordou o astro de Hollywood para a atração da CNBC.

E por falar nos atores, vale ressaltar que Os Vingadores 4, no qual a dupla participa, estreia nos cinemas no final de abril.

