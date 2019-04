DO EXTRA



Maiara deixou o medo bobo, como canta sua irmã Maraisa numa das músicas mais conhecidas da dupla, e engatou um romance com Fernando, da dupla com Sorocaba, para colocar de vez a sofrência no passado. O cantor terminou um casamento de 13 anos com a psicóloga Mikelly Medeiros em dezembro. No mês seguinte, ele embarcou para os Estados Unidos com Maiara e fãs já começaram a especular um romance entre os dois. Mas o sertanejo acabou trocando uns beijos quentes com Carla Diaz no carnaval, num camarote da Sapucaí. A atriz chegou a dizer que eles “estavam se conhecendo melhor”. Não rolou. Fernando já estava gamadão pela até então colega de estrada.

No dia 9 de março, um sábado, Fernando e Sorocaba se apresentaram em São Paulo. No dia seguinte, Sorocaba fez um churrasco para os mais chegados e foi durante a confraternização que Fernando e Maiara se beijaram na frente de todos e para a surpresa geral. Nascia ali o casal mais amado do meio sertanejo na atualidade e o “shipp”, gíria usada para representar a torcida por um romance, ganhou nome de “Maifer”. Já são pelo menos dez fã-clubes dedicados exclusivamente aos pombinhos.

E os fãs podem ficar tranquilos. Amigos próximos garantem que os dois estão completamente apaixonados. Maiara, que por muito tempo viveu um romance não assumido, como diz uma colega da área, divide sua rotina com Fernando pelas redes sociais. E os dois mais parecem uma nova dupla sertaneja de tão grudados.

"Maiara sempre foi de fazer as coisas bem quietinha, na dela. Tinha um affair em Goiânia, mas não assumia o rapaz de jeito nenhum", diz uma amiga.

Porém, os dois ainda não têm planos para uma parceria musical a curto prazo. Mas Fernando está feliz com a relação, principalmente, por estar conseguindo realizar atividades simples na companhia da amada, como pescar no Pantanal.

“Nunca vi Fernando tão feliz. Está fazendo coisas que nunca fez, como cozinhar em casa e pescar. Ele está verdadeiramente apaixonado”, entrega um amigo.

Fernando irá comemorar o aniversário amanhã e Maiara fez um pedido especial a Leonardo, que dará de presente ao amigo um pequeno show na festa: não levar suas bailarinas. Até o aniversariante se surpreendeu com o pedido da namorada, gravado em vídeo. Após a repercussão, no entanto, a cantora disse que tudo não passou de uma brincadeira e eles mereciam um papel na Globo pela atuação.

Brincadeira ou não, fato é que poucos dias depois do pedido, Fernando se declarou mais uma vez para Maiara. .“Eu cuido de você, você cuida de mim e Deus cuida de nós”, escreveu o cantor que recebeu o comentário até da filha, Kamily Zor, de 16 anos: “Ai que melação (risos) mas eu amo vocês mesmo assim”.

Para eternizar a paixão, Maiara tatuou um passarinho no tornozelo. O animal se tornou a forma amorosa como a irmã de Maraisa chama o namorado. O sertanejo já conheceu os sogros e Maiara já fala até em morarem juntos. Parafraseando outra dupla: “É o amooooor”.

Festa de aniversário na segunda-feira

A festa de 35 anos de Fernando Zor será para convidados selecionadíssimos e o cantor Leonardo mandou avisar que irá levar "as quatro bailarinas mais tops", após a confusão sobre Maiara barrar as dançarinas.

O evento acontecerá na casa noturna Woods, em São Paulo.

Quem foi convidado recebeu o pedido para não contar onde seria realizada a comemoração. E quem está ajudando a organizar tudo é Rose, parceira da namorada do aniversariante e Maraísa desde os tempos das vacas magras e o feminejo ainda não bombava pelo país.