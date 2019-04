DA QUEM



Britney Spears reapareceu após ter sido internada em uma clínica de saúde mental no início de abril. Ela foi clicada na saída do hotel Montage Beverly Hills, na Califórnia, no domingo de Páscoa (21) ao lado do namorado, Sam Asghari.

Britney usava um vestido curto vermelho com ombros à mostra. Segundo o site TMZ, não havia sinal dos filhos da cantora, Sean e Jayden James. Ela e o namorado teriam passado a Páscoa no hotel juntos.

Internação de Britney

Britney Spears foi internada em clínica de saúde mental no último 3 de abril, segundo o site TMZ. De acordo com a publicação, a cantora de 37 anos está seriamente estressada devido à doença do pai, Jamie Spears, que já passou por duas cirurgias para corrigir problemas devido à ruptura do cólon no final do ano passado. Por causa da condição dele, Britney cancelou a série de shows que faria em Las Vegas, adiou o novo álbum e resolveu fazer uma pausa na carreira.

A cantora teria entrado na clínica voluntariamente para uma estadia de 30 dias. No Instagram, Britney publicou uma imagem dizendo "Apaixone-se por tomar com de você mesmo, de corpo, mente e espírito", seguido da legenda "todos precisamos de uma tempinho para nós".

Dois dias após a internação de Britney, a mãe da cantora, Lynne Spears, publicou uma imagem no Instagram e quebrou o silêncio após a filha ser internada em uma clínica de saúde mental.

"Siga em frente não importa como as coisas estejam ruins agora, nem quão presa você se sente, quantos dias você passou chorando e dias que você passou desejando que tudo fosse diferente, não importa quão depressiva ou sem esperança você esteja. Eu prometo que você não vai se sentir assim para sempre. Siga em frente", diz a publicação.

De acordo com sites internacionais, o namorado de Britney a visitou diariamente desde a internação.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/britney-spears-e-fotografada-pela-primeira-vez-apos-deixar-clinica.html