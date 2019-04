DO METRÓPOLES



Depois de uma bebedeira, Helen Dryden, 25 anos, de Londres, Inglaterra, teve um prejuízo imenso ao tentar voltar para casa de Uber. A corrida original era da capital inglesa até Guildford, que fica a 50km, e custaria um total de 80 libras ou R$ 405. A jovem já estava preparada para gastar esse dinheiro, mas o fim da corrida custou o equivalente a R$ 1,5 mil.

Segundo o jornal Metro, Helen esqueceu de trocar o endereço da casa dela no aplicativo e acabou ajustando o local de chegada para uma universidade em Newcastle, que fica a 273km de Londres. Durante o percurso, ela dormiu no carro. Quando estava na metade do caminho, o motorista decidiu acordá-la e perguntou se realmente queria ir até aquele destino tão distante.

Desesperada, ela disse que tinha colocado o endereço errado e, então, o motorista retornou para a casa dela. No entanto, o gasto já havia sido feito. “Não podia acreditar. Tudo me custou R$ 1,5 mil. Me senti tão envergonhada. Estava muito bêbada e caí no sono. Deveria ser mais responsável, mas fiquei mais velha e isso não aconteceu”, afirmou a jovem.

Para completar, o cartão de Helen não tinha crédito suficiente e, até agora, ela não pagou o que deve. Segundo a jovem, o débito será quitado até o fim do mês. A Uber limitou-se a dizer que está “a par da situação”.

Fonte: https://www.metropoles.com/mundo/bebada-pede-uber-erra-o-endereco-e-tem-que-pagar-r-15-mil