Jojo Todynho se irritou com as críticas que recebeu por fazer cirurgia de retirada de pele das mamas e implante de próteses de silicone nos seios. A cantora explicou o motivo da cirurgia em seu Instagram nessa segunda-feira (22).

"Aceitação e empoderameto não tem nada a ver com corpo. Emagreci 16 quilos em dois meses. Sabe o que é peito cair? Alguém gosta de ficar com o peito caído. Não uso sutiã. Meu peito caiu. Como vou usar as blusas que uso sem sutiã. A vida é minha e faço o que eu fazer", disse ela.

"Tenha paciência! Meu peito nunca me incomodou em nada. Convivi com ele 22 anos da minha vida. Porém, ninguém vai ficar com peito caído, emagreci 16 quilos. Perdi a sensibilidade do bico. Sabe como é passar a linguinha lá no biquinho e não sentir nada?", continuou.

A cantora conta que tirou quase dois quilos de cada mama e que por isso teve que colocar mais de um litro de silicone.

"Se o meu peito me incomodasse, não colocaria uma prótese de um litro e cinquenta. Eu tirei um quilo e oitocentos de cada peito. Tirei o meu peito e botei uma prótese porque não dava para levantar porque meu peito era muito grande e muito pesado", explicou. "Eu boto silicone até no rabo se eu quiser. Vocês se metem demais. Tem noção do que é um quilo e oitocentos? É um churrasco de maminha."

Jojo ainda afirmou que o tamanho dos seus seios nunca foi um problema para ela. "O tamanho não é problema. Vocês já viram meus vídos dançando até no chão? Se o meu peito pesasse, eu não ia fazer nem metade das coisas que eu faço. Nunca me incomodou. Se já viram eu dançando, quem tem problema na coluna não faz isso. Tirei um quilo e oitocentos de cada peito e botei um peito de litro, que era o máximo que eu podia", afirma ela, que na quarta-feira (24) desfila para Amir Slama na São Paulo Fashion Week e mantém sua agenda de shows a partir de sexta-feira (26).

"Peito grande é o meu lema. Nunca me incomodou. Só mexi porque estava caído. Quero biquinho no céu. As farmácias que se preparem que agora só vou usar lib, se eu usar, só blusinha transparente."

Veja o vídeo:

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/jojo-todynho-explica-motivo-de-cirurgia-perdi-sensibilidade-do-bico.html