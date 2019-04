DA REVISTA MONET



A cantora Miley Cyrus roubou a cena durante a passagem dela pelo red carpet da premiere mundial de ‘Vingadores: Ultimato’. A artista de 26 anos fez várias poses provocantes e ostentou seu decote e seu vestido coladíssimo ao corpo durante a chegada dela ao evento na companhia do marido, o ator Liam Hemsworth.

No caso, Liam e Miley foram convidados do evento exclusivíssimo realizado na cidade de Los Angeles pela proximidade dele com o irmão, intérprete do herói Thor na franquia da Marvel Studios. Então mesmo sendo um evento familiar, Miley causou e não decepcionou os fotógrafos presentes na cobertura da festa.

No registros, Miley aparece fazendo biquinhos, mostrando seu decote, levantando os braços e sempre sorridente. Em algumas imagens é possível até ver Liam Hemsworth ao lado dela, sempre sorridente e aparentemente achando engraçada a agitação da esposa.

Vale lembrar que Cyrus inclusive já fez uma ponta em uma produção da Marvel. Ela dubla a voz do personagem Mainframe, um robô alienígena composto por apenas uma cabeça, presente em uma das breves cenas pós-créditos de ‘Guardiões da Galáxia - Volume 2’ (2017). Ainda não foi revelado se ela voltará à voz do personagem em uma nova continuação da série, com lançamento previsto para 2020.

Enquanto isso, o quarto ‘Vingadores’ está marcado para chegar aos cinemas brasileiros na madrugada do dia 25 de abril. O filme mostrará os principais heróis da Marvel em um novo confronto com o vilão Thanos.

Getty Images A atriz Miley Cyrus durante a chegada dela ao red carpet do evento de lançamento de Vingadores: Ultimato

