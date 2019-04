DA CARAS



A separação de Adele e Simon Konecki está dando o que falar.

Detalhes sobre a vida íntima do casal estão vindo à tona e informações totalmente desconhecidas pelos fãs estão sendo divulgadas.

A dupla que parecia ter uma rotina livre de grandes conflitos, na verdade, estava enfrentando problemas de relacionamento há tempos.

Dois meses antes do divórcio, que foi anunciado na última sexta-feira, 19, a cantora teria transferido ao marido uma casa para que eles vivessem separados.

O site Radar Online reportou que a artista, com sua enorme fortuna, se preocupou com o bem-estar do fundador de um grupo de caridade e passou uma de suas propriedades para o nome de Simon no mês de fevereiro.

A separação, que pode acabar saindo bem cara para a voz de "Hello", é oficializada após três anos de um casamento secreto e a criação de um filho de seis anos.

