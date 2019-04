DA VEJA SP



Você terminaria um longo relacionamento por qualquer quantia de dinheiro? Pois uma mulher aceitou uma quantia de 10 000 dólares (cerca de 40 000 reais) para terminar um noivado. No reddit, a mulher revela como os pais do noivo lhe ofereceram a soma polpuda para dar um fim à relação.

A jovem não teve nenhum peso na consciência ao aceitar a proposta — mas há um bom motivo.

A jovem revela que ela e o ex-noivo se conheceram na faculdade e namoraram por muitos anos até que ele a pediu em casamento.

A mulher sabia que os pais do parceiro não a consideravam “boa o suficiente” para o filho, mas que o problema jamais a incomodou — afinal, eles estavam apaixonados e ela acreditava que eles poderiam enfrentar esse problema. No entanto, após o noivado, ela notou que o parceiro estava mudando, ficando cada vez mais distante e parecido com os pais.

“Ele começou a ser extremamente controlador. Queria saber onde eu estava a todo momento. Ele chegou a dizer que, após o nosso casamento, ele queria uma agenda com o meu dia, assim ele saberia onde eu estou sempre”.

“Além disso, eu descobri que ele é um alcoólatra que pode ser muito violento quando bêbado. Os alertas já eram o suficiente para eu decidir me afastar, e tudo só piorou quando ele disse que ‘conseguiria alguém melhor’ que eu”, desabafou a ex-noiva.

A mulher, então, decidiu se afastar emocionalmente do parceiro. Ela estava pronta para deixá-lo quando a sogra ligou, oferecendo os 10 000 dólares para dar um fim ao relacionamento. “Nós fizemos um acordo de não contar para o meu ex ou para ninguém o nosso acordo. Então, na mesma noite, eu fui para casa, fiz as minhas malas e terminei o noivado”.

“Me mudei na semana seguinte e nunca mais o vi. Ele me ligou múltiplas vezes, mas eu ignorei as chamadas. Amigos em comum dizem que ele está acabado e que ainda me ama. Os pais dele, no entanto, me ligaram agradecendo e me desejando boa sorte”, relembrou a mulher.

“Eu já estava planejando terminar o relacionamento, nada mudaria isso. O dinheiro, no entanto, ajudou. Fui errada ao aceitá-lo? A família dele sempre me tratou muito mal, então, na época, eu senti que era uma espécie de recompensa”, desabafou. As informações são do Daily Mirror.

