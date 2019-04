DA QUEM



E rolou torta de climão na web, na noite de terça-feira (23), depois que o apresentador Gominho postou uma foto com os ex-brothers do BBB19 Rodrigo França, Gabriela Hebling e Hana Khalil.

No clique, divulgado em seu Instagram, Gominho escreveu sobre a questão do racismo. "Sabe aquele lance de vidas negras??? Então... Elas importam, SIM!!!!!! #FeijoadaDoGominho", escreveu ele.

O repórter e promoter David Brazil, então, decidir responder: "Todas as vidas importam, meu bem! To-das! Independente de cor, raça ou religião". Preta Gil, porém, decidiu rebater David pela resposta, considerada por ela inadequada.

"David, quando você pode ir na minha casa pra gente conversar e eu te dar uns livros pra você ler? Se por acaso você tenha [sic] escrito de brincadeira, isso não tem a menor graça!! Já faz tempo que te falo pra você pensar ou se informar, conversar com seus amigos, comigo, antes de escrever bobagens que fere muitos dos seus!! Tô aqui", respondeu Preta.

Logo depois, David Brazil compartilhou o post de Gominho e pediu desculpas. "Se errei, peço perdão! Sempre mexo com @gominho e ele comigo aqui no Insta, desculpa, mesmo! Não tive a intenção de ser escroto com ninguém, e racista nunca, jamais!."

