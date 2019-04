DA REVISTA MONET



A atriz e cantora Vanessa Hudgens falou pela primeira vez sobre as causas do término de seu namoro com o ator Zac Efron. Os dois estiveram juntos entre 2006 e 2010, época na qual estrelaram a trilogia ‘High School Musical’. Hoje aos 31 anos, Hudgens falou sobre o término em sua participação no podcast do site The Hollywood Reporter, noticia o site News.com.au.

“Eu estava em uma fase de muita raiva por estar esgotada, eram muitas garotas correndo atrás dele e eu as fuzilava com o meu olhar”, disse a atriz. “Eu lembro de uma vez que brigamos durante um período de ensaios e o diretor ficou preocupado que o filme iria pelo ralo”, contou Hudgens.

“Eu tenho muito orgulho de ser profissional, então sempre seguíamos adiante e tudo se resolvia. Eu acho que por ser tão nova, ter um relacionamento realmente me tranquilizava”, lembrou a celebridade.

Depois ela lembrou como conheceu Efron durante os testes dos dois para o primeiro ‘High School Musical’ e como o romance deles teve início logo em seguida: “Foi tudo muito orgânico e eu não poderia ser mais grata por esse relacionamento. O filme foi um fenômeno imenso e todos os olhos do mundo estavam em cima de mim… Eu tinha alguém em que me apoiar que estava passando pela mesma coisa”.

Nos últimos sete anos, Hudgens está em um relacionamento com o ator Austin Butler. Já Efron, solteiro convicto ao longo de anos, é alvo de boatos crescentes sobre um suposto namoro com a nadadora olímpica dinamarquesa Sarah Bro.

Reprodução Vanessa Hudgens e Zac Efron em um dos filmes da franquia High School Musical

