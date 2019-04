DO METRÓPOLES



O apresentador Otaviano Costa, 45 anos, não vai renovar seu contrato com a TV Globo. As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa da emissora. O artista, que ficou durante 10 anos no quadro de funcionários da Rede Globo, decidiu sair após o programa Tá Brincando?! não ter sido renovado.

Em nota, a emissora disse que a decisão foi “tomada em comum acordo com a emissora”. Além disso, o comunicado diz que ” Globo continua de portas abertas para discutir projetos com o apresentador, a qualquer momento e para qualquer plataforma das empresas Globo”. Confira abaixo a nota na íntegra.

“Com o encerramento da primeira temporada do ‘Tá Brincando’, o apresentador Otaviano Costa procurou a Globo, e propôs não renovar seu contrato, que termina no fim de maio, já que neste momento, não há previsão de data para a segunda temporada do programa. Após 10 anos de uma trajetória conjunta de sucesso, carinho e respeito, a decisão foi tomada em comum acordo com a emissora e está em sintonia com as transformações e as novas dinâmicas de parceria da Globo e do mercado. A Globo continua de portas abertas para discutir projetos com o apresentador, a qualquer momento e para qualquer plataforma das empresas Globo”.

Otaviano começou na Globo em 2009, quando atuou na novela Caras e Bocas. Logo depois, passou para a parte de variedades e shows da emissora. Entre 2013 e 2018, foi apresentador Vídeo Show e participou do Amor & Sexo. Atualmente, apresenta um programa na Rádio Globo.

Fonte: https://www.metropoles.com/entretenimento/televisao/apos-10-anos-otaviano-costa-deixa-a-tv-globo