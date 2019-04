DA QUEM



O cantor Belo e a atriz Viviane Araújo se relacionaram de 1998 até 2007. Até hoje, contudo, há boatos de que Gracyanne Barbosa - atual mulher do artista - teria sido pivô do fim da relação do ex-casal.

"Eu não quero entender. Eu nunca fiz mal nenhum a ela (Viviane). E se fiz foi lá atrás. A gente já botou um ponto final no relacionamento. Não é sobre música, não é sobre nada disso. Música ela tem o direito de cantar, é até legal (recentemente, Vivi postou em seu Instagram um vídeo em que canta a música "Derê", do Soweto, que ficou famosa na voz de Belo)", disse ele, em entrevista ao Fofocalizando nesta quarta-feira (24).

"É até como a minha esposa, a Gracyanne, falou: 'isso é bom para mim também. Esse negócio do Carnaval (no Carnaval, Vivi falou que quem bate esquece, quem apanha não) foi uma coisa muito complicada porque a Gracyanne teceu um elogio para ela. Eu não consigo entender isso até hoje: 'bate o quê?' A Gracyanne nunca fez nada para a Viviane", acrescentou.

Questionado se Gracy foi pivô da separação dele de Viviane, Belo garantiu: "A Gracyanne não tem nada a ver com o o ponto final do relacionamento de Belo e Viviane Aaraújo. Traí ela, sim, com outra mulher, mas não é a Gracyanne. E ela sabe disso. Nós não somos santos nessa relação", disse ele, que não fugiu quando foi questionado se também foi traído pela ex. "Não posso afirmar isso porque eu estava vivendo aquele momento. Eu não afirmo isso", disse.

Tudo começou depois que o programa mostrou um vídeo em que Gracyanne explica que Belo saiu com outras mulheres antes de conhecê-la e enquanto ainda era casado. Ela ainda afirmou que Vivi também traía o marido na época. Além disso, Gracy garantiu que só foi se relacionar com o pagodeiro quando ele já havia rompido oficialmente com a atriz.

"Nenhum dos dois é santo. O Belo estava com outra pessoa durante o relacionamento e a Viviane também. A relação e o amor já tinham acabado para eles estarem procurando outras relações, na minha opinião. Quando eu comecei a sair com o Belo, ele não estava mais com ela. Ele namorava essa menina que foi o pivô do término com a Viviane", explicou.

Em seguida, ela surpreendeu ao revelar que Belo também a traiu com a mesma mulher. "Depois ele também chegou a me trair com essa mesma menina - era começo do namoro, não sei se pode ser uma traição, mas foi o que ocorreu", disse Gracyanne.

A mulher em questão se chama Leila, mas não teve seu sobrenome revelado. À época, Vivi saía com o jogador Radamés, com quem se casou depois do relacionamento com Belo.

Polêmicas

Recentemente, Gracyanne comentou sobre o vídeo que Viviane Araújo postou em seu Instagram cantando a música "Derê", do Soweto, que ficou famosa na voz de Belo. A musa fitness alfinetou a atriz, que já se relacionou no passado com seu marido.

"Ela estava escutando várias músicas. Gente, quem não escuta Belo? Eu até falei, se ela está debochando ou não, deve ser feita a pergunta para ela. Mas acho que estava curtindo. É uma fã do meu marido. Fique à vontade”, disse ao TV Fama.

A música, que traz os versos "Eu sei, te desejo te quero e te amo/ E assumo que é pra valer/ quero a paz em meu interior/ Tenho amor para lhe oferecer", foi lançada em 2001. Na época, Belo e Viviane namoravam.

O cantor e a atriz ficaram juntos entre 1998 e 2007. No mesmo ano em que o relacionamento chegou ao fim, Belo começou a namorar Gracyanne Barbosa, com quem se casou em 2011, no civil, e em 2012, no religioso.

Desde que o cantor assumiu o relacionamento com a musa fitness, muito se fala sobre a rivalidade entre ela e a atriz, que atualmente interpreta a personagem Neide na novela O Sétimo Guardião.

No Carnaval 2019, Viviane quebrou o silêncio falou sobre Gracyanne. "Ela tem que torcer muito por mim mesmo, porque eu nunca fiz nada contra ela… Quem fez foi ela, não fui eu. Sabe aquele ditado? Quem bate, esquece. Mas quem apanha, não", disse.

Ainda no Carnaval, Gracy respondeu: "Acho que, pelo que ela declarou, acho que não é isso que ela pensa, não fui pivô de nada. Ela deu declaração como se eu tivesse culpa e ela sabe muito bem que não. Mas isso não vai deixar que eu torça pra vida dela de rainha e de atriz".

Neste ano, Viviane brilhou à frente das baterias da Mancha Verde, em São Paulo, e do Salgueiro, no Rio de Janeiro. A escola de samba paulistana foi a grande campeã do grupo especial no Carnaval de São Paulo.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/belo-quebra-o-silencio-e-fala-sobre-o-fim-de-sua-relacao-com-viviane-araujo.html