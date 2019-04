DO METRÓPOLES



Ana Hickmann tem sofrido perseguição virtual nos últimos tempos. Pelo menos é o que garante Alexandre Corrêa, marido dela. Nesta quarta-feira (24/04/19), o empresário usou as redes sociais para expor o suposto responsável pelo crime, revelando seu rosto e oferecendo recompensa pela sua “captura”.

“Pessoal, peço a atenção de todos vocês pois, novamente, de maneira covarde, a Ana Hickmann está sendo ameaçada por esse cidadão que se diz ser Erionaldo Santos Silva”, escreveu Corrêa na publicação em que o perfil do homem é divulgado.

“Sua conduta na rede social tem sido idêntica à atitude do Rodrigo de Pádua, o que nos causa pânico e nos deixa em total estado de alerta novamente. Na condição de marido, que só tem a intenção de proteger sua família, peço encarecidamente e humildemente que se alguém tiver notícia ou souber quem é essa pessoa, nos informe. Garantimos total sigilo e recompensa. Muito obrigado pela ajuda de vocês! Não podemos deixar isso continuar”, concluiu Corrêa.

Rodrigo de Pádua, citado pelo empresário, invadiu o quarto do hotel Ceasar Business, em Belvedere, Minas Gerais, no qual Ana se hospedava, em junho de 2017. De acordo com a família, Pádua era obcecado pela apresentadora, mas morreu após Gustavo Corrêa, cunhado da loira, atirar contra ele. Em 2018, Corrêa foi absolvido da acusação de homicídio culposo.

Fonte: https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/ana-hickmann-e-perseguida-e-marido-expoe-suposto-criminoso-na-web