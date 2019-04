DO O GLOBO



Na segunda-feira, o modelo Lucas Gil fez seu primeiro treino completo de mahamudra depois de seis meses parado — uma cirurgia num dos joelhos obrigou o rapaz a diminuir o ritmo. Como o corpo é literalmente seu material de trabalho, o jeito foi fazer exercícios leves e dietas regradas.

Segundo ele, esse tempo de calmaria não mudou seu físico, sempre comentado nas redes sociais e nas passarelas. De volta ao batente, Lucas, de 34 anos, foi uma das sensações do desfile de Amir Slama , na noite desta quarta-feira, na São Paulo Fashion Week. Foi apenas uma entrada, mas bastou.

— Reparou que eu era um dos mais fortes na apresentação? — questiona Lucas. — Aliás, era o mais trincado — corrige ele, que usou uma das sungas mais “comportadas” da coleção, que celebrava as três décadas de carreira de Amir. — Peço sempre a sunga maior. A molecada reclama à beça das peças cavadas. Sabe como é modelo, né? Adora reclamar das coisas. No meu caso, essas tangas dicariam estranhas. Tenho as pernas grandes demais, entende? É quase uma contrapartida para eu estar no desfile.

Com 1,90m (“Mas falo para geral que tenho 1,89m”), e 97 quilos (“Meu peso assusta, acredita? Mas é puro músculo”), Lucas fez uma “preparação” específica para cruzar a passarela de sunga na SPFW.

— Jejuei das 22 horas de terça-feira até às 15 horas dessa quarta-feira. Tomei uma dose de shake de proteína e, três horas antes do desfile, comi uma maçã. E só! Tudo isso para estar com o corpo bacana, aparecer legal na foto e no vídeo...

Atlético, o modelo conta que já pediram para ele emagrecedor e perder medidas inúmeras vezes, e que brilha mesmo nas temporadas de verão.

— Se acho que vale a pena, fecho a boca, faço jejum intermitente e desacelero na academia. Em 15 dias, consegui estar mais seco — comenta. — Mas, no geral, meu perfil agrada bastante.

Fonte: https://oglobo.globo.com/ela/gente/2019/04/25/728659-todo-trincado-lucas-gil-fez-17-horas-de-jejum-para-desfilar-de-sunga-na-spfw