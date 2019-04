Lady Gaga e Bradley Cooper durante performance de 'Shallow' no Oscar

DA CARAS



Quem conseguirá esquecer a apresentação memorável de "Shallow" no Oscar deste ano?

Desde a estreia de "Nasce uma Estrela", tem se especulado um romance entre Lady Gaga e Bradley Cooper.

A performance ao vivo só confirmou mais um momento de pura química entre a dupla.

Irina Shayk, esposa do ator, se viu em um possível triângulo amoroso e chegou a se discutir uma indisposição no convívio do casal.

Apesar de tudo, a cantora sempre negou qualquer envolvimento.

Segundo a revista People, os artistas não se encontraram mais desde 24 de fevereiro. Enquanto isso, Copper tem se dedicado exclusivamente a sua companheira e à filha de dois anos, Lea.

"Parece que Bradley não passou nenhum tempo com Lady Gaga. Ele tem total foco em sua família", disse um informante.

Fonte: https://caras.uol.com.br/cinema/apos-boatos-de-romance-lady-gaga-e-bradley-cooper-nao-se-veem-desde-performance-no-oscar.phtml