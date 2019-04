DA QUEM



Morreu, no último sábado (20), a atriz canadense Stefanie Sherk, de 37 anos. A notícia foi divulgada, na quarta-feira (24), pelo próprio marido de Stefanie, o ator mexicano Demián Bichir, com quem ela era casada desde 2011. A causa da morte não foi revelada.

"Queridos amigos, em nome das famílias Sherk e Bichir Nájera, é com dor inconcebível que anuncio que no dia 20 de abril de 2019 nossa querida Stefanie Sherk, minha amada e amorosa esposa, faleceu em paz. Foi a época mais triste e difícil de nossas vidas e não sabemos quanto tempo será necessário para superarmos essa dor. A presença luminosa, angelical e talentosa de Stefanie será imensamente perdida", começou ele.

"Nós vamos guardar Stefanie em nossos corações para sempre. Nós agradecemos a todos antecipadamente por suas orações e respeitosamente pedimos a sua compreensão para que possamos superarem com paz e privacidade estes tempo incrivelmente difícil. É nossa sincera esperança que nossa bela Stefanie, meu anjo e amor da minha vida, descanse em paz eterna", ainda dizia o emocionante post de Demián.

Stefanie Sherk participou do filme Idas e Vindas do Amor, em 2010, e ainda atuou em séries como Telenovela, The Bridge e CSI: Cyber. Ela também estava confirmada no elenco do reboot de O Grito, que deve ganhar os cinemas em 2020.

Getty Images Stefanie Sherk e Demián Bichir

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/morre-aos-37-anos-atriz-canadense-stefanie-sherk.html