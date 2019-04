DA QUEM



David Brazil foi surpreendido negativamente ao deixar festa de aniversário de Ludmilla, no Joá, Zona Sul do Rio, na madrugada desta quinta-feira (25). Ao deixar o local, o promoter se deparou com seu automóvel, um jaguar azul avaliado em R$ 200 mil, riscado com a palavra "racista". "Dei o carro para os manobristas. Na hora de ir embora, o cara foi pegar o carro e ele estava todo riscado", contou ele para a QUEM.

"Não estou querendo ir para a delegacia porque não gosto de confusão. Já chamei uma empresa para dar um jeito e é isso. Só quero que a pessoa que fez isso tenha luz na vida dela. Tem muita gente falando que tenho que ir à delegacia, mas não sei se vou. Deixa que passa. O que sei é que a minha consciência está tranquilíssima, no grau máximo", acrescentou.

Polêmica

O ataque ao carro de David aconteceu depois da polêmica que o promoter se envolveu ao comentar um post de Gominho com os ex-BBBs Rodrigo França, Gabriela Hebling e Hana Khalil, que formaram o Grupo Gaiola no BBB19. "Sabe aquele lance de vidas negras? Então... Elas importam, SIM!!!!!! #FeijoadaDoGominho", escreveu Gominho na legenda. David, então, comentou: "Todas as vidas importam, meu bem! To-das! Independente de cor, raça ou religião", escreveu o promoter.

Gominho imediatamente respondeu o amigo: "Meu amigo querido e seguidores. Eu não vou discutir com vocês aqui o quanto meu povo sofreu e sofre até hoje de forma ‘despretensiosa’ e cega. Te amo e espero que um dia você, antes de morrer, perceba as injustiças que meu povo negro vive diariamente de forma que ninguém no seu corre do dia a dia e egocentrismo perceba", afirmou ele, que recebeu o apoio de Preta Gil. "David, quando você pode ir na minha casa para gente conversar e eu te dar uns livros para você ler? Se por acaso você tenha escrito de brincadeira, isso não tem a menor graça! Já faz tempo que te falo para você pensar ou se informar, conversar com seus amigos, comigo antes de escrever bobagens que fere muitos dos seus! Tô aqui", escreveu a cantora.

Após o episódio, David fez um post se desculpando em seu Instagram. "Se errei, peço perdão! Sempre mexo com Gominho e ele comigo aqui no Insta, desculpa, mesmo! Não tive a intenção de ser escroto com ninguém, e racista nunca, jamais!".

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/david-brazil-tem-carro-riscado-com-palavra-racista-mas-diz-que-nao-ira-delegacia.html