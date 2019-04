DO METRÓPOLES



Uma chinesa é acusada de matar o marido a facadas porque ele esqueceu de levar coxas de galinha para o jantar. O casal começou a discutir dentro do apartamento no distrito de Lujiang, na província de Anhui, logo após o homem chegar em casa.

De acordo com a mídia chinesa, o crime aconteceu no dia 13 de abril. Durante a briga, a suspeita pegou uma faca e atacou o esposo até a morte. Parentes de Wu Shouchun, como a vítima foi identificada, afirmam que a mulher tornou-se mimada e temperamental depois do casamento.

“Ela batia nele e ele nunca revidava”, afirmou um primo de Wu à Anhui Broadcasting Station. Vizinhos também afirmaram que o casal brigava constantemente. A mãe do marido, He Changying, afirmou a jornalistas que o filho estava participando de um jantar de negócios quando sua nora pediu que ele lhe trouxesse coxas de galinha.

Entretanto, após a evento, Wu esqueceu do recado e voltou para casa sem o prato. Isso foi suficiente para que a acusada se revoltasse e cometesse o crime. A sogra estava no banheiro da casa no momento e ouviu os gritos do filho. Ao chegar na cozinha, encontrou o corpo rodeado de sangue. O casal tem dois filhos. As informações são do Daily Mail.

Fonte: https://www.metropoles.com/mundo/homem-nao-leva-coxas-de-galinha-para-esposa-e-ela-o-mata-a-facadas