A Revista Hollywoodlife trouxe uma informação que mexeu bastante com os fãs de Rihanna.

Segundo o site, a cantora que recentemente participou do filme “Guava Island” com Childish Gambino, foi pedida em casamento pelo empresário Hassan, e ela prontamente teria aceitado o pedido do bilionário.

“Rihanna está muito apaixonada por Hassan, ela encontrou seu Príncipe Encantado”, diz uma fonte do site.

“Eles estão se vendo há mais de dois anos, e ela parece muito feliz.”O informante acrescenta que a cantora de Barbados ‘está louca por ele’:”Eles tem passado muito mais tempo juntos do que as pessoas imaginam. Ele é muito discreto. Ele evita a atenção da mídia, e essa é uma das coisas que realmente selaram em seu acordo, porque Rihanna ama que ele goste de manter as coisas em privado e fora dos olhos do público (…) é um alívio enorme para ela que ele seja tão anti-fama. Ela nunca tem que se preocupar com ele usando-a”, justifica a fonte.

Nenhuma outra informação a respeito foi revelada, nem sei a informação feita pelo site é verdade ou não, mas isso foi o bastante para mexer com os fãs de Riri.

Fonte: https://portalrapmais.com/rihanna-teria-aceitado-pedido-casamento-de-bilionario-hassan-jamel/