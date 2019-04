DA QUEM



Alexandre Corrêa, marido de Ana Hickmann, afirmou que a apresentadora vem sofrendo perseguições virtuais nos últimos tempos. Depois de expor o caso em seu Instagram, nesta quarta-feira (24), onde revelou até o rosto do suposto criminoso, o empresário contou que seus advogados já estão cuidando do caso. "O que nós fizemos, através dos nossos advogados, foi tomar ritos de medidas que é o que se pode fazer no momento. Não tem muito o que inventar. Os nossos advogados têm uma cartilha a ser seguida, é o que a gente tem para fazer. Não tem muito o que fazer, além disso", contou ele, no programa Fofocalizando desta quinta-feira (25).

Questionado se foi registrado um boletim de ocorrência sobre o caso, Alexandre não negou nem confirmou. "Eu não posso me aprofundar. São medidas cabíveis legais", explicou. O empresário ainda relembrou o atentado que Ana sofreu em 2016. Na ocasião, um homem chamado Rodrigo de Pádua ameaçou a apresentadora com uma arma depois de invadir o quarto do hotel em que ela estava hopedada em Belo Horizonte (MG). Gustavo Corrêa, irmão de Alexandre, salvou a mulher, Giovana Oliveira, e Ana do ataque. Ele lutou com Rodrigo e acabou matando-o.

"Como é que o Rodrigo de Pádua obteve êxito no sucesso dele? Porque eu negligenciei a segurança da Ana. Eu, através da minha equipe, a gente não levou a sério as ameaças. Se nós tivéssemos levado a sério as ameaças, ele não teria tido êxito, porque ele teve êxito. Ele acabou com o pedaço de uma vida nossa. Não adianta eu ficar aqui fantasiando. Meu irmão é um herói? Sim! Mas o meu irmão ainda arrasta um processo na Justiça, eu tenho uma esposa traumatizada, eu tenho uma família exposta, eu tenho uma mancha na nossa vida. Isso não é brincadeira. Isso não vai sair nunca mais. Então se eu tivesse levado a sério o Rodrigo de Pádua, ele não teria tido êxito. Diferente desse infeliz, que a gente já sacou... Ele está agindo exatamente - acreditem vocês - como o Rodrigo de Pádua. Exatamente! No ataque, na multiplicidade de mensagens, na quantidade de caracteres, no baixo palavreado, na maneira como ele ataca, é sempre no intuito de humilhar a Ana Hickmann, de deixar ela numa posição de submissão. É quase que um cola e copia. A Fabiana, nossa assessora, está estarrecida, porque ela está conosco há quase onze anos e acompanha isso, e ela falou: 'gente, é o Rodrigo aqui!' E foi aí que acendeu uma luz vermelha e falamos: 'opa, peraí!' E aí que nós, então, tomamos uma sequência de medidas quase padrão nossas", disse.

O empresário disse acreditar que, assim como Rodrigo, o rapaz que tem perseguido Ana não é amador. "Muito difícil que esse nome (citado no post) seja o dele. Ele já trocou de perfil seis vezes, não é nenhum idiota. É gente com tempo, que sabe mexer no smartphone, que tem domínio de rede social, que tem maldade no coração. Isso não é coisa de amador, de uma pessoa simples, de comunidade. É bom que saibam que o Rodrigo era um garoto que tinha uma vida muito boa. Esse rapaz com certeza deve seguir o mesmo ritual", opinou, lamentando que sua mulher esteja passando por tudo isso novamente. "Eu daria todo o meu dinheiro para saber o que leva uma pessoa a fazer isso. É muito triste, a gente mal se restabeleceu de um solavanco desse... Mal meu irmão conseguiu findar um processo na Justiça, criminal, e a gente está de novo com essa matéria na nossa vida. A gente precisa levar a situação com um pouco mais de frieza para não enlouquecer", concluiu.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/marido-de-ana-hickmann-diz-que-ela-voltou-ser-perseguida-virtualmente.html