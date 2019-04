DO G1



Britney Spears deixou a clínica de saúde mental onde ficou internada ao longo de 30 dias, segundo o site TMZ. A cantora deu entrada no local para conseguir lidar com a doença do pai e disse que estava tirando “um tempo para si mesma”.

Segundo o TMZ, apesar da alta, Britney ainda tem um caminho a percorrer até recuperação completa. A cantora foi levada para casa por seu namorado, Sam Asghari. O carro onde estavam os dois foi seguido por outro que carregava as malas e pertences da cantora. Os veículos seguiram em caravana até a casa da cantora.

Segundo fontes da publicação, Britney está bem melhor do que quando deu entrada na clínica em março.

Britney publicou um vídeo em que aparece fazendo exercícios e diz que emagreceu durante esse período de internação. “Quem imaginaria que estresse poderia ser uma grande perda de 2,5 quilos a menos”.

“Sou forte”

Dias antes de receber alta, Britney gravou um vídeo falando sobre sua situação após a internação e pediu privacidades neste momento.

“Eu queria dizer oi, porque as coisas que estão sendo ditas acabaram saindo do controle! Há rumores, ameaças de morte contra minha família e minha equipe, e muitas coisas malucas sendo ditas”.

“Estou tentando tirar um momento para mim, mas tudo isso que está acontecendo está apenas tornando isso mais difícil pra mim. Não acredite em tudo o que vocês leem ou ouvem. Esses e-mails falsos em todos os lugares foram criados pelo [produtor] Sam Lutfi anos atrás… Eu não os escrevi. Ele estava fingindo ser eu e se comunicando minha equipe com um endereço de e-mail falso”, afirmou a cantora.

“Minha situação é única, mas juro que estou fazendo o que há de melhor neste momento. Vocês talvez não saibam isso sobre mim, mas eu sou forte e luto pelo o que eu quero”, disse.

“O amor e dedicação de vocês são incríveis, mas o que eu preciso agora é um pouco de privacidade para lidar com todas as coisas difíceis que a vida está colocando em meu caminho. Se vocês puderem fazer isso, eu serei eternamente grata. Amo vocês”, finalizou a cantora.

Fonte: https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2019/04/26/britney-spears-deixa-clinica-de-saude-mental-diz-site.ghtml