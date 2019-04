DA QUEM



Grazi Massafera apostou em um vestidinho justo e de risca de giz ao prestigiar o lançamento da coleção de Dia das Mães de uma grife unissex, que rolou na noite de quinta-feira (25), no Shopping Iguatemi, em São Paulo.

A atriz contou com outro nome querido do público, o galã Marco Pigossi, que posou com Grazi para fotos, dando uma "surra" de beleza. O bonitão está fora da telinha da Globo desde que viveu Nonato na supersérie Onde Nascem os Fortes.

Já Grazi, que viveu Lívia em O Outro Lado do Paraíso, está confirmada no elenco de Bom Sucesso, próxima novela das 7, prevista para substituir a atual trama, Verão 90.

Manuela Scarpa/Brazil News Grazi Massafera

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/lindos-grazi-massafera-e-marco-pigossi-brilham-em-evento-fashion.html