Danilo Gentili se envolveu em mais uma polêmica. Dessa vez, o humorista foi bloqueado pelo Facebook por uma publicação de 2016.

Nesta quinta-feira, 25, ele foi surpreendido com uma mensagem da rede social, alertando que ele seria banido por sete dias por ter cometido crime de racismo.

Na postagem de 3 anos atrás, ele aparece fazendo uma brincadeira com uma companheira de seu programa The Noite, a Juliana Oliveira.

"De um lado esse maravilhoso chocolate de primeira que comerei o dia todo durante este domingo tão especial. Do outro lado, um ovo de Páscoa escrito meu nome", escreveu na postagem em que aparece ao lado da assistente de palco.

Na mensagem em que o comediante recebeu do Facebook, eles avisam que ele está temporariamente bloqueado e que se repetir ação terá sua rede social travada por 30 dias.

Em seu Twitter, ele se revoltou com a decisão. "O lixo do Facebook acaba de me banir por sete dias por um post de 2016 onde eu brincava com a Juliana detalhe: a idéia da brincadeira foi dela. Dezenas de pessoas me imputam crime de racismo no mesmo Facebook e não são banidas. Imputar crime: OK. Piada: Não pode", desabafou.

