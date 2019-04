DA QUEM



UAU! Flávia Alessandra fez a temperatura subir na tarde desta sexta-feira (26). A atriz de O Sétimo Guardião publicou uma foto sensual em seu Instagram. "Hello sexta #sextou", escreveu ela na legenda. Na imagem, ela aparece com a camiseta branca molhada e usa uma calcinha da grife Versace.

O clique foi feito pela fotógrafa Dêssa Pires. Os internautas não pouparam elogios para Flávia, que é mãe de Olivia e Giulia Costa. "Lindeza da minha vida", disse um fã. "Otaviano não fique com ciúmes, mas a amo também", brincou outro. "A mistura perfeita de beleza, elegância e sensualidade!", disse uma internauta.

Para manter o corpo em dia, Flávia se cuida com equilíbrio. "Malhação e alimentação são importantes para manter o corpo, mas acredito que o principal é ter um estilo de vida que esteja alinhado com os seus princípios. Quando pratico exercício físico, faço porque me faz bem, me sinto mais disposta para iniciar o dia. O mesmo vale para uma alimentação balanceada. É tudo um conceito de mente e corpo são, vivendo em equilíbrio, mas confesso que não me importo em extrapolar de vez em quando, acho que também faz parte", entregou em entrevista recente a QUEM.

