O corpo do compositor Nilton Lamas, de 68 anos, foi enterrado às 12h desta sexta-feira (26) no cemitério de Santo Antônio da Barra, na região sudoeste de Goiás, onde ele nasceu. Autor de "Entre tapas e beijos”, música que projetou nacionalmente a dupla Leandro e Leonardo, o artista recebeu homenagens de fãs, amigos e artistas.

Nilton morreu na quinta-feira (25), em um hospital de Rio Verde, cidade onde ele morava e que fica a 60 km de Santo Antônio da Barra. Segundo a família, ele sofreu uma infecção generalizada.

O corpo do compositor foi velado na Câmara Municipal de Rio Verde até as 8h desta sexta-feira, quando foi levado em um carro aberto do Corpo de Bombeiros para a Câmara Municipal de Santo Antônio da Barra. Na cidade, fãs fizeram fila para se despedir do conterrâneo ilustre.

Locutor de rodeio, Ivan Diniz preparou um verso e o declamou durante o sepultamento. Já as Irmãs Freitas cantaram em homenagem ao ídolo.

Nilton Lamas compôs em parceria com Antônio Bueno a música "Entre tapas e beijos”, que projetou nacionalmente a dupla Leandro e Leonardo. Nas redes sociais, Leonardo falou sobre a relação dele com o compositor e agradeceu a parceria.

"Nilton Lamas foi um grande amigo, sempre me visitava. Estou muito triste com a partida dele, mesmo sabendo de sua luta com a saúde. Ele é o compositor de “Entre Tapas e Beijos” o primeiro grande sucesso de Leandro & Leonardo! Inclusive a música virou nome de um programa na TV Globo. Meu carinho aos familiares! Descanse em paz meu amigo e obrigado por tudo", postou Leonardo.

Durante a sessão na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), na tarde desta quinta, deputados prestam um minuto de silêncio em homenagem ao cantor Nilton Lamas.

Ana Paula Azevedo/ TV Anhanguera Locutor de rodeio Ivan Diniz faz homenagem a Nilton Lamas durante o velório em Santo Antônio da Barra, Goiás

Fonte: https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2019/04/26/compositor-de-entre-tapas-e-beijos-nilton-lamas-e-enterrado-apos-homenagens-de-artistas-e-fas.ghtml