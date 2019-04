DE TERRA NOTICIAS



Os ingressos para o Rock in Rio 2019 estão esgotados e agora não tem mais jeito, quem comprou, comprou. A confirmação veio na última quinta-feira (24), depois que as entradas para os dias 28 e 29 de setembro, que têm Foo Fighters e Bon Jovi como headliners, respectivamente, e 3 de outubro, que traz P!nk como atração principal, acabaram.

Pois é, faltavam apenas essas datas. Agora só conseguindo um ingresso através de promoção ou assistindo pela TV. Brincadeiras à parte, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Vale lembrar que os ingressos para o Rock in Rio começaram a ser vendidos no dia 11 de abril. Ou seja, as vendas duraram apenas duas semanas, uma semana a menos que em 2017.

Nesta nova edição o evento contará com cinco novas áreas: Espaço Favela, New Dance Order, NAVE - Nosso Futuro é Agora, Fuerza Bruta e Rota 85. Com isso, serão 16 ambientes. Arrasaram, né? Os portões de cada dia serão abertos às 14h e fecharão às 4h.

Veja o line-up do Rock in Rio 2019:

27 de setembro

Palco Mundo: Drake, Cardi B, Bebe Rexha e Alok

Palco Sunset: Seal com Xenia França, Lellê com Blaya, Mano Brown e convidado, Karol Conka com Linn da Quebrada & Gloria Groove

New Dance Order: The Martinez Brothers, Nic Fanciulli, Gui Boratto, Leo Janeiro x Albuquerque, L_Cio, Eli Iwasa, Roland Leesker x Bruce Leroys, Rara Djs



28 de setembro

Palco Mundo: Foo Fighters, Weezer, Tenacious D e CPM 22 + Raimundos

Palco Sunset: Whitesnake, Whitesnake, Titãs com Ana Cañas, Edi Rock & Érika Martins, Detonautas com Pavilhão 9, Ego Kill Talent e Paulo Miklos

New Dance Order: Nervo, Kvsh, Kura, Diego Miranda, Dubdogz, Cic, Barja, Kamala, Van Breda



29 de setembro

Palco Mundo: Bon Jovi, Dave Matthews Band, Goo Goo Dolls e Ivete Sangalo

Palco Sunset: Jessie J, Iza & Alcione, Elza Soares com As Bahias e a Cozinha Mineira, Kell Smith e Jéssica Ellen, Plutão Já Foi Planeta e Mahmundi

New Dance Order: Vintage Culture, Illusionize, Bhaskar, Bruno Be, Dashdot Feat Ashibah, Volkoder, Jørd, Evokings



3 de outubro

Palco Mundo: Red Hot Chili Peppers, Panic! At The Disco, Nile Rodgers & CHIC e Capital Inicial

Palco Sunset: Encontro Pará Pop (Dona Onete, Gaby Amarantos, Lucas Estrela, Fafá de Belém e Jaloo, Francisco el hombre e Mounsier Periné), Hip Hop Hurricane (Nova Orquestra, Rael, Agir, Baco Exu do Blues e Rincon Sapiência), Emicida & Ibeyi

New Dance Order: Robin Schulz, Cat Dealers, Bruno Martini, Felguk, Gustavo Mota, Beowülf, Liu, Breaking Beattz, Make U Sweat



4 de outubro

Palco Mundo: Iron Maiden, Scorpions, Megadeth e Sepultura

Palco Sunset: Slayer, Anthrax, Torture Squad e Claustrofobia com Chuck Billy, Nervosa

New Dance Order: Vini Vici, Infected Mushroom, Gareth Emery, Vegas, Wrecked Machines, Mandragora, Devochka, Claudinho Brasil, Roger Lyra, Morttagua



5 de outubro

Palco Mundo: P!nk, Black Eyed Peas, Anitta e H.E.R.

Palco Sunset: Charlie Puth, Anavitória e Saulo, Kane Brown e Giulia Be, Funk Orquestra com Ludmilla, Fernanda Abreu, Buchecha e MC Sapão

New Dance Order: Alesso. Tropkillaz, Jetlag, Dj Meme X Dj Marlboro, Santti, Scorsi, Shapeless, Rodrigo S, Baile Do Saddam, 2fab



6 de outubro

Palco Mundo: Muse, Imagine Dragons, Nickelback e Os Paralamas do Sucesso

Palco Sunset: King Crimson, Carolina Deslandes e Melim, O Terno e Capitão Fausto, Lulu Santos e Silva

New Dance Order: Claptone, Chemical Surf, Dennis Ferrer, Kolombo, Gabe, Flow & Zeo Feat. Mari-Anna, Fractall & Rocksted, Nepal, Blancah, Maz

Fonte https://www.terra.com.br/diversao/purebreak/acabou-ingressos-para-o-rock-in-rio-2019-estao-esgotados,6c3952b56d2cb281db1fd1f2f3151f69seppvxtb.html