de O DIA



O humorista Danilo Gentili contou na quinta-feira no Twitter que seu perfil no Facebook foi suspenso por sete dias, devido a um post de 2016 que a rede social considerou racista. Ele garantiu que a postagem era uma brincadeira com a sua assistente de palco, Juliana Oliveira.

“O lixo do Facebook acaba de me banir por sete dias por um post de 2016 onde eu brincava com a @jublackpower - detalhe: a ideia da brincadeira foi dela. Dezenas de pessoas me imputam crime de racismo no mesmo Facebook e não são banidas. Imputar crime: OK. Piada: Não pode”, escreveu.

No post considerado racista, está a foto do apresentador do “The Noite”, do SBT, ao lado da assistente segurando um ovo de chocolate.

Na legenda, escreveu: “De um lado esse maravilhoso chocolate de primeira que comerei o dia todo durante esse domingo tão especial. Do outro lado um ovo de Páscoa escrito meu nome”.

Condenação por injúria

Gentili foi condenado, este mês, pela 5ª Vara Federal Criminal de SP, a 6 meses e 28 dias de detenção, em regime semiaberto, pelo crime de injúria contra a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS). A defesa alegou que ele não teve intenção de ofender, mas a juíza Maria Isabel do Prado não reconheceu o argumento.

Não são poucas as polêmicas em que o humorista se envolve. Recentemente, ironizou no Twitter a dançarina Thais Carla, ativista contra a gordofobia, que reclamou do tamanho das poltronas de avião: “Eu nunca vi essas pessoas reclamarem que a cadeira do McDonald’s é pequena”. A dançarina respondeu: “Será que o humor é mesmo rir da desgraça do outro? Ou será que é preciso humilhar o próximo para se sentir melhor?

Fonte https://odia.ig.com.br/brasil/2019/04/5637119-facebook-suspende-danilo-gentili-por-racismo.html#foto=1