Carlinhos Maia deu um verdadeiro show de estrelismo nas redes sociais por um único motivo: seu próprio casamento. De acordo com o humorista, vários fãs homossexuais o criticaram por ele ter revelado que não oficializará a união com Lucas Guimarães na igreja. Revoltado, o artista disse: “Vocês acham que vou entrar de véu e grinalda?”.

Segundo Carlinhos, a recusa de se casar na igreja é para não “afrontar” os preceitos históricos e a Bíblia, que condena a união entre dois homens. Logo após, soltou: “Quem está em guerra comigo tá em guerra com si próprio porque meu público é gigante a maioria é hétero”.

“É esse público que quero mudar a cabeça e não os desconstruídos que ladram, mandam e batem cabelo […] Estão simplesmente querendo lacrar, likes e follows nos comentários, mas quem está subindo de seguidor sou eu”, disse. “Quem bateu um bilhão no Instagram, o maior do mundo, foi eu. Vocês querem afastar meu público que é gigante de uma causa tão nobre? Estou de saco cheio dessa história de casamento gay”.

“Graças às saias e saltos de vocês eu já entendi que estamos casando por causa de vocês. Mas já deu! Já chega!”, irritou-se. Carlinhos ainda citou a participação dele e do noivo no São Paulo Fashion Week: “Todas as críticas eram de gays. Que vergonha! Todos os héteros eram só elogios”.

O piti não parou por aí. Carlinhos aproveitou para mandar os fãs irem trabalhar e “se sustentar”, “porque as pessoas não têm preconceito com gay, até têm, mas têm preconceito com quem não se mantém”. E finalizou com chave de ouro (?): “Vocês não querem igualdade? Não querem ser chamados pelo nome? Ou querem sempre ser ‘os gays’? Eu sou um cara comum”.

