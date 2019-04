DA QUEM



Solange Couto mostrou que está com tudo em cima! A atriz, de 61 anos, que está passando férias em Orlando, nos Estados Unidos, com a família, compartilhou um clique seu de biquíni, exibindo a sua barriga "chapada", na noite desta sexta-feira (26), no Instagram.

A foto rendeu vários elogios à musa dos anos 70. "Minha Deusa que nos encanta a cada dia aproveite suas férias. Você merece, nossa Sol!", declarou uma fã. "Uau, lindíssima", disse outro. "Abusa da beleza e simpatia", completou uma terceira.

Recentemente, Solange resgatou registros dos tempos de "mulata do Sargentelli", como eram conhecidas as dançarinas do apresentador Oswaldo Sargentelli (1924-2002) em programas de TV da década de 1970.

O último trabalho da artista na televisão foi a avarenta e fofoqueira Coronela na novela O Tempo Não Para, que aparecia em trajes mínimos ao lado do comunicador.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/solange-couto-posa-de-biquini-e-barriguinha-de-fora-em-ferias-nos-eua.html