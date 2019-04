DA QUEM



A rapper norte-americana Cardi B, de 26 anos, que adora caprichar nas ousadias e polêmicas, decidiu dividir um momento pra lá de pessoal em seu Instagram, na tarde desta sexta-feira (26).

No vídeo, diante do espelho, ela aparece em uma clínica de estética sendo depilada a laser nas partes íntimas. No registro, censurado com um emoji para não mostrar demais, ela coloca as mãos no aparelho e brinca: "não vou depilar minha vagina, não vou depilar nada ali, nada!".

"O perfil da clínica, que também divulgou o vídeo de Cardi, ainda escreveu: "ela não está pra brincadeira!! Este verão vai pegar fogo".

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/cardi-b-ousa-e-divulga-video-durante-depilacao-intima.html