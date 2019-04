DA QUEM



Christian Chávez ainda colhe os frutos do enorme sucesso que foi o RBD, mesmo 10 anos após o fim da banda mexicana, com Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Alfonso

Herrera e Christopher Uckermann.

Em conversa com QUEM, o cantor, que incluiu o Brasil em sua nova turnê no segundo semestre de 2019, falou sobre a relação com os fãs, a música brasileira, a vida de solteiro disse que pretende curtir por aqui.

"Podem esperar muito amor, carinho. Cada vez que eu vou ao Brasil, eu sinto muito amor dos meus fãs brasileiros e isso é uma coisa que eu não posso explicar com palavras. Tem sucessos da época do RBD e músicas da carreira solo nessa tour. Eu adoro o Brasil e gosto dos artistas brasileiros em geral e estou deixando que tudo me surpreenda e que convidados podem vir a ter em meu show. Gosto de toda a música brasileira", garante.

Ao se olhar no espelho e comparar com o Christian de 10 anos atrás, o artista faz uma autoavaliação e aponta suas mudanças. "Eu sou um cara muito mais centrado, menos rebelde e que procura mais a paz espiritual e procura fazer as coisas que realmente gosta, de coração. Essa é a grande diferença do Christian de hoje em dia", explica.

Com shows agendados em Recife, Fortaleza, São Paulo e Rio de Janeiro, Christian pretende curtir a solteirice entre o intervalo de uma das apresentações. "Estou solteiro. Eu não acho que não falo muito essas coisas de relacionamento com os fãs. Acho um pouco louco e pretendo curtir a noite carioca. Se eu tiver tempo, acho que sim. Mas não sei se terei", pondera.

Em seu último EP Conectado, o cantor teve participações de artistas brasileiros como Gustavo Mioto, Li Martins e Lexa. Na Tour Live Brasil, o ex-RBD levará o show completo na capital paulista e em versão acústica nas demais cidades, além de realizar o tradicional encontro com fãs. A excursão acontecerá entre os dias 12, 13, 14 e 15 de setembro.

Para a apresentação em São Paulo, que será no Teatro Gamaro, Li, que dividiu o vocal na canção Toxico, já confirmou participação. Os ingressos já começaram a ser vendidos através do site da Ingresso Oficial (www.ingressooficial.com).

Divulgação Christian Chávez

