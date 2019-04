DA QUEM



Mesmo de férias da Europa, Gracyanne Barbosa não sai da rotina de enlouquecer seus seguidores. Dentro de um provador de loja em Paris, onde está com o marido, Belo, ela deu aquela puxada na lateral da calcinha para conferir sua marquinha de sol.

Na legenda, avisou: "Aquele confere antes de ficar completamente embaçada nas férias", dando a entender que depois de malhar muito (e reclamar que a academia fecha cedo demais na França), agora vai só curtir sua viagem.

Visitando vários pontos turísticos da cidade, Gracy recentemente ganhou um beijão e declaração de Belo em frente à Torre Eiffel. "Subirei até a montanha mais alta do mundo, só para te ver, e de lá gritarei seu nome para ver se me ouve, e se me ouvires, direi uma só frase: Eu te amo", escreveu o cantor em parte de uma publicação apaixonada.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/gracyanne-barbosa-da-confere-na-marquinha-em-selfie.html