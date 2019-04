DA CARAS



Cláudia Abreu soltou a voz nesta sexta-feira, 26, para criticar uma declaração feita pelo atual presidente Jair Bolsonoro.

A atriz, que também é graduada em filosofia, relembrou de um dos dias mais importantes de sua vida: sua formatura. Nas redes sociais, ela compartilhou um clique do momento em que ganhou seu diploma e defendeu a importância do curso.

“Um dos dias mais felizes da minha vida foi quando me formei em Filosofia. Comecei a trabalhar ainda adolescente, só fiz faculdade mais tarde, quando fiquei grávida aos 30’’, começou ela.

A atriz aproveitou o momento e desabafou sobre a dificuldade de começar uma faculdade sendo mãe e trabalhando. ‘’Cursei a faculdade tendo filhos, trabalhando sem parar e nem sei como consegui terminar. Um esforço que valeu muito a pena’’, contou.

Para finalizar, Claudia criticou as palavras do atual presidente sobre a educação e afirmou sobre o ganho do conhecimento que obteve no curso de filosofia.

‘’A única coisa que eu sei é que tudo o que eu li, refleti e assimilei foi de uma riqueza infinita para mim. Como podem querer cortar os estudos de Filosofia e Sociologia como se fossem desnecessários? Será que o objetivo é formar jovens produtivos mas sem capacidade de reflexão? Que retrocesso’’, desabafou.

O desabafo foi feito após Bolsonaro compartilhar em sua conta do Twitter uma declaração falando que o MEC planeja cortar os investimentos voltados para os cursos de humanas e focando apenas naqueles que possuem retorno imediato.

O Ministro da Educação estuda descentralizar investimento em faculdades de filosofia e sociologia (humanas). Alunos já matriculados não serão afetados. O objetivo é focar em áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte, como: veterinária, engenharia e medicina.

" A função do governo é respeitar o dinheiro do contribuinte, ensinando para os jovens a leitura, escrita e a fazer conta e depois um ofício que gere renda para a pessoa e bem-estar para a família, que melhore a sociedade em sua volta.’’, afirmou ele.

