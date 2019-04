Cena do filme, Os Vingadores: Ultimato

Spoilers de filmes aguardadíssimos podem virar até caso de polícia. Foi o que aconteceu em Hong Kong nesta semana. Um homem que já havia visto Vingadores: Ultimato, grande estreia do primeiro semestre, revelou, em alto e bom som, o final do filme para espectadores na porta de um cinema. Os fãs responderam como se estivessem diante do supervilão Thanos: espancaram o gaiato.

O episódio aconteceu em Causeway Bay, na metrópole chinesa. Citando veículos da mídia asiática, o tabloide inglês Daily Mail disse que fotos do estraga prazeres ferido e sangrando circulou pela internet e pelas redes sociais.

Spoilers das produções mais vistas do momento, como a série de TV Game of Thrones, geram tanto curiosidade quanto fúria dos espectadores.

Antes da estreia de Vingadores: Ultimato, os diretores Anthony e Joe Russo publicaram uma carta aberta pedindo aos fãs que não revelassem informações da trama para quem ainda não tinha visto o filme.

A poucos dias do lançamento, vazou na internet um vídeo com cerca de cinco minutos do longa. O conteúdo foi prontamente apagado.

“Nós pedimos novamente a ajuda de vocês”, dizem os cineastas no texto. “Quando você assistir a Ultimato nas próximas semanas, por favor, não dê spoilers do filme para outras pessoas, da mesma maneira que você não gostaria de ouvir spoilers”.