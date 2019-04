DA MARIE CLAIRE



A exposição e a vida pública começaram cedo para Marina Ruy Barbosa, 23. Desde seu primeiro trabalho como atriz, aos 9 anos, ela ganhou, além de fãs, uma constante vigília sobre cada decisão que toma ou passo que dá: na evolução como profissional, na vida amorosa e nas polêmicas.

“Todo mundo tem impressão de que tudo aconteceu muito rápido, mas para mim foi pouco a pouco, um processo”, contou ela em entrevista à Marie Claire.

Numa busca constante por seu lugar no mundo, “como mulher, como atriz, como cidadã”, Marina reconhece os privilégios que teve desde pequena e tem consciência da responsabilidade sobre a influência que exerce via redes sociais. “Eu tenho 32 milhões de seguidores no Instagram: é muita gente. Não posso me privar de postar o que tenho vontade, o que faz meu coração arder de alguma forma, mas também não posso postar tudo.”

Dolce Far Niente

Depois de uma longa sequência de personagens e papéis na TV e no cinema, Marina está pronta para tirar longas férias. “Minha matéria-prima é sentimento, emoção”, diz, em referência à inspiração e ao tempo dedicados a um personagem ou outro.

“É a primeira vez que eu termino [um trabalho] e não aceitei nenhum outro papel. Estou num momento meu comigo mesma. Quero sentir qual projeto virá ao meu encontro e me faça pulsar”, finaliza.

