A modelo Erin Heatherton declarou falência após acumular mais de US$ 560 mil em dívidas, o equivalente a mais de R$ 2 milhões. Ex-namorada do ator Leonardo DiCaprio, a celebridade de 30 anos declarou às autoridades não ter como pagar o montante acumulado por ela e nem mesmo suas contas mensais, noticia o site The Blast.

Ex-Angel da marca Victoria Secrets, Heatherton alegou ter um ganho mensal fixo no valor de US$ 1089, mas que seus gastos a cada mês são de, no mínimo US$ 1074. Entre seus bens, ela listou US$ 750 em eletrônicos, um casaco avaliado em US$ 995, um colar de US$ 945 (assinado pela ex-esposa do ator Tobey Maguire, melhor amigo de DiCaprio).

Em suas contas bancárias, Heatherton diz ter apenas US$ 919. A modelo foi namorada de DiCaprio entre dezembro de 2011 e outubro de 2012. Os dois terminaram em bons termos e mantiveram a amizade desde então. Quando o ator venceu o Oscar de Melhor em 2015, por seu trabalho em ‘O Regresso’ (2015), a modelo o parabenizou pelo Instagram.

