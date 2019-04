DE TERRA NOTICIAS



A repórter Ana Dalla Pria, do “Globo Rural”, não faz mais parte do quadro de funcionários da Globo. O canal decidiu não renovar o contrato com profissional, fato confirmado na última semana. A informação é do colunista Flávio Ricco e foi confirmada pelo RD1.

Ana passou 30 anos na reportagem da atração. Nem ela, nem o canal, publicamente, se manifestaram sobre a decisão. Ela era uma das integrantes mais antigas do programa, especializado em notícias do campo e agronegócios.

Nas redes sociais, Ana ostentava a grande passagem pelo “Globo Rural”, onde atuou como produtora, repórter e editora, desde 1989. Ela é formada em jornalismo na Universidade Estadual de Londrina (PR).

A demissão da profissional coincide com a série de reajustes na folha de pessoal que o canal vem fazendo só em 2019. Tanto nas cabeças de rede, quanto nas afiliadas, o número de demissões em vários setores, incluindo o jornalismo, tem sido grande.

Fonte https://rd1.com.br/globo-surpreende-e-demite-reporter-apos-30-anos/