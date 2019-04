DA QUEM



O sírio Kaysar Dadour que fugiu da guerra em seu país, passando pela Europa, vai virar cidadão brasileiro. Ele deu entrada no processo de naturalização nesta terça-feira (3), em um posto da Polícia Federal no Paraná, onde vive com a família.

"Hoje inicio a Contagem regressiva para o meu grande dia. Acabei de entregar todos os documentos pedidos aqui na Polícia Federal Do Paraná para minha cidadania brasileira", contou o ex-BBB, atualmente vivendo o Fauze da novela Órfãos da Terra.

"Só tenho a agradecer essa terra abençoada Brasil por tanto amor, acolhimento e paz para mim e minha família. Logo, logo serei um cidadão brasileiro e prometo honrar minha nova nacionalidade com todo o meu ser. A minha essência já é brasileira e isso não há documento no mundo que possa explicar como me sinto. Eu sou Sírio Brasileiro com muito orgulho!", disse ele.

Kaysar saiu da Síria, sua terra natal, há quase oito anos, fugindo da guerra que assola o país. Desde então ele passou por nações como a Ucrânia, onde foi espancado e passou por várias cirurgias, até chegar ao Brasil.

Aqui, ele acabou sendo selecionado para o Big Brother Brasil 18, quando se tornou conhecido. Durante sua participação no reality, ele reforçou que, caso fosse campeão, o prêmio seria usado para trazer a família para seu novo lar.

O ex-BBB acabou realizando seu sonho no ano passado, em um reencontro emocionante.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/kaysar-dadour-da-inicio-processo-de-naturalizacao-serei-um-cidadao-brasileiro.html