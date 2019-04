DA QUEM



Lauren Braxton, sobrinha da cantora Toni Braxton, morreu aos 24 anos de problemas cardíacos, na noite de segunda-feira (29).

De acordo com o site TMZ, que falou com o pai da jovem, Michael Conrad Braxton Jr., irmão mais novo da estrela, ela tinha uma condição cardíaca que levou à sua morte. Paramédicos chegaram a ser chamados à casa de LoLo, como ela era conhecida, mas ela estava inconsciente. Lauren foi declarada morta no local.

No Instagram, a família prestou homenagens à jovem. "Deus me mandou outro anjo. Descanse em paz, Lauren "LoLo" Braxton", disse Trna Braxton, outra irmã de Toni - há ainda Towanda, Traci e Tamar.

Reprodução Toni Braxton

