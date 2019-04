DA QUEM



Wesley Safadão se apresentou no Garota VIP em Fortaleza e a mulher do cantor, Thyane Dantas, se surpreendeu com uma foto do show do amado. Na imagem recebida por ela no Instagram, o público é filmado durante a apresentação e a fã viu a imagem de um anjo entre as nuvens.

"Recebi de uma seguidora esse print 'parece um anjo'. Nós sabemos que não parece, que é!", escreveu Thyane, afirmando que também viu a imagem na foto. Empolgados, muitos internautas comentaram que a sombra parecia os dragões da famosa série Game Of Thrones.

"Para mim parece o dragão da Daenerys", escreveu um. "Daenerys já chegou no Brasil", brincou uma internauta; "Parece um galo bicando o chão", falou outro. "Como eu sempre falo, você vê o que quer ver, a mente é poderosa!", escreveu uma internauta.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/thyane-dantas-ve-anjo-em-foto-de-show-de-wesley-safadao.html