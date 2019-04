DA QUEM



Aos 49 anos, Jennifer Lopez botou as cruvas para jogo ao usar um vestido justíssimo, que ainda tinha um decote generoso e uma fenda estratégica. O visual faz parte da caracterização da stripper Ramona, sua nova personagem no filme Hustlers, que teve cenas gravadas em Nova York.

“Quando aceitei fazer Hustlers, imediatamente disse que precisava mudar o meu corpo de uma maneira que nunca havia feito, porque vou mostrá-lo de uma forma que nunca fiz antes”, contou Jennifer recentemente em entrevista para o Beats 1.

“Não comemos açúcar, nenhum carboidrato por cinco dias. Começamos com isso por 10 dias, e aí depois cinco. Nos finais de semana, roubamos um pouco. Comemos um waffle. Agora eu posso comer dois chips e estar cheia. Não é fácil; é fácil quando você tem 20 anos de idade, e fica cada vez mais difícil conforme você envelhece. É mais o poder da mente do que qualquer coisa.”

Recentemente, J-Lo foi pedida em casamento por Alex Rodriguez, com um anel de diamante de 16 quilates, avaliado em R$ 4 milhões. À Revista People, eles se pronunciaram sobre a oficialização do relacionamento.

"Estamos muito felizes", disse Lopez à revista People no começo desta semana. “Temos [um] apreço por onde estamos em nossas vidas hoje, e é disso que estamos mais gostando”, acrescenta Rodriguez.

J-Lo e Alex Rodriguez unirão as famílias, a partir de agora, já que o empresário já é pai de Natasha, 14 anos, e Ella, de 10, fruto de seu casamento com Cynthia Scurtis, enquanto ela é mãe dos gêmeos Max e Emme, de 11 anos, do relacionamento com Marc Anthony.

“Estamos constantemente apoiando uns aos outros em nossos esforços individuais e pensando em todas as coisas que podemos construir juntos”, finalizou Lopez, com apoio do noivo: "Estamos muito gratos".

