O empresário Jorge Sestini, marido de Caroline Bittencourt, terá de detalhar como a modelo caiu da lancha em que eles estavam no litoral de São Paulo na noite do último domingo (28). A modelo caiu quando ventos de mais de 100 km/h atingiram a embarcação. Jorge foi resgatado e o corpo de Caroline foi encontrado na tarde desta segunda (29).

"Foi instaurado um inquérito administrativo a fim de apurar as causas determinantes do acidente. Todas as pessoas envolvidas direta ou indiretamente no acidente serão ouvidas o mais rápido possível. Vamos contactar o marido dela nos próximos dias para que ele, como testemunha, faça um detalhamento de como tudo ocorreu", disse o comandante Wagner Goulart de Souza, delegado da Capitania dos Portos em São Sebastião.

O comandante afirmou que a embarcação, de 17 pés, está inscrita na Marinha do Brasil com o nome de Jorge Sestini e garantiu que o empresário tem habilitação náutica. Ele disse que, até o momento, não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente. "Ela caiu, não se sabe como, e ele pulou não se sabe em que circustâncias. Tudo será apurado", esclareceu o comandante.

Morte

Caroline morreu aos 37 anos e deixa o marido, o empresário Jorge Sestini, com quem tinha se casado em janeiro deste ano, em Alagoas, e uma filha adolescente, Isabelle, de 17 anos, de um relacionamento anterior. Segundo a Capitania dos Portos confirmou na segunda-feira (29), Sestini também caiu da embarcação, mas conseguiu nadar cerca de três quilômetros até a praia.

O corpo de Caroline foi encontrado à tarde, na Praia das Cigarras, em ação acompanhada pelo pai da modelo, conforme informação do comandante Wagner Goulart de Souza, da Capitania dos Portos de São Sebastião a QUEM e do relato do tenete do Corpo de Bombeiros Paulo César da Luz.

"As embarcações já estavam em atendimento de outras ocorrências, quando foi solicitada a ida do Corpo do Bombeiros e rapidamente foi encontrado. É importante fazer a análise para poder verificar os fatores que provocaram essa tragédia", disse o militar. A modelo foi reconhecida pelos bombeiros devido às suas roupas e características físicas, e seu corpo foi levado para Ilha Bela, para passar pelo reconhecimento da família.

Sestini está em estado de choque, segundo informações da agente de Carol, Andrea Boneti. Ele era o dono do catamarã de 16 pés, próprio para navegar próximo à costa, e após chegar à terra firme, procurou pela mulher. "Ela sempre viaja para lá porque o Jorge tem casa em Ilhabela. Eles vão direto para lá. E ela leva as cachorrinhas dela, com quem ela é grudada. A Carol estava tão feliz, trabalhando muito, com a carreira bacana, superfeliz com o marido, estava no momento mais perfeito da vida dela. O Jorge está em estado de choque. Soube pelos vizinhos que ele ficou duas horas no mar procurando a Carol e não a viu mais. Não estou acreditando, ainda acho que a Carol vai ser encontrada viva", disse Andréia.

Na manhã de domingo, Carol, como a modelo é conhecida, postou um Stories no Instagram, mostrando o deque de um barco no mar. A imagem foi a última que ela publicou em redes sociais, indicando uma saída ao mar. Na manhã de segunda-feira (29), quando o desaparecimento da modelo foi confirmado, Isabelle deixou sua conta no Instagram privada.

Início como modelo

Nascida em São Paulo, Carol começou como modelo cedo e trabalhou na RedeTV!, como repórter do programa Top Report, e na RecordTV, com o quadro "Sete Segredos" no Hoje em Dia. Em 2005, Carol foi expulsa do casamento de Ronaldo Nazário e Daniella Cicarelli, na França. Apesar de ter ido com o então namorado, o empresário Álvaro Garnero, ela não teria sido convidada e foi retirada da festa junto com outras pessoas.

Nos últimos anos, Caroline se transformou em digital influencer e embarcou na onda fitness, estrelando dezenas de campanhas publicitária de moda praia e fitness. Empolgada com o novo estilo de vida, ela prestou vestibular para a faculdade de Nutrição - a modelo estava no quarto ano do curso.

Em janeiro, Caroline se casou com Sestini em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, na mesma capela onde Whindersson Nunes e Luísa Sonza também formalizaram a união. A modelo e o empresário ficaram noivos em agosto de 2017, e, em entrevista a QUEM, ela contou que até então pensava em se casar de novo.

"Engraçado como a gente vai mudando ao longo da vida. Quando eu era mais nova, achava um horror casar, que era muito cafona se vestir de noiva...Ainda bem que a gente muda! Se a gente fosse uma coisa só desde que a gente nasce seria muito chato. Estamos em constante mudança", disse ela.

