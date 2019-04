DA QUEM



Ryan Reynolds e Robert Downey Jr. são os atores mais bem pagos de 2019. Segundo a Variety, que divulgou a lista dos melhores salários de Hollywood, o ator de Deadpool atualmente embolsa US$ 27 milhões em produção, o equivalente a R$ 106 milhões na cotação atual, enquanto o protagonista do Homem de Ferro e Vingadores: Ultimato não sai de casa por menos de US$ 20 milhões, ou R$ 79 milhões.

De acordo com o veículo, apesar de os atores em questão terem feito sucesso estrondoso com seus filmes, a valorização de seus salários vem de outro nome: Netflix. Ryan, por exemplo, recebeu US$ 27 mi para estrelar Six Underground, filme de Michael Bay que está disponível na plataforma streaming.

Uma fonte próxima de Will Smith garantiu à Variety que Will Smith, por sua vez, deverá receber US$ 35 milhões ( R$ 138 milhões) para participar da sequência de Bright, produção também do Netflix, na qual deu vida à Daryl Ward.

Os salários altos são explicados pelo veículo internacional. Como os longas não são exibidos no cinema, a Netflix não pode assinar contratos com os atores que incluem uma participação nos lucros.

Confira abaixo a lista com os melhores salários de Hollywood da atualidade:

Ryan Reynolds: US$ 27 (R$ 106 mi) milhões por Six Underground

Dwayne "The Rock" Johnson: US$ 20 milhões (R$ 79 mi) por Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw

Robert Downey Jr.: US$ 20 milhões (R$ 79 mi) por The Voyage of Doctor Dolittle

Will Smith: US$ 17 milhões (R$ 67 mi) por Bad Boys 3

Jason Statham: US$ 13 milhões (R$ 51 mi) por Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw

Emily Blunt: US$ 12-13 milhões (R$ 47 a R$ 51 mi) por Um Lugar Silencioso 2

Brad Pitt: US$ 10 (R$ 39 mi) milhões por Era Uma Vez em Hollywood

Leonardo DiCaprio: US$ 10 milhões (R$ 39 mi) por Era Uma Vez em Hollywood

Gal Gadot: US$ 10 milhões (R$ 39 mi) por Mulher-Maravilha 1984

Margot Robbie: US$ 9-10 (R$ 35 a 39 mi) milhões por Aves de Rapina

Idris Elba: US$ 8 milhões (R$ 31 mi) por Hobbs & Shaw: Velozes & Furiosos

Ben Affleck: US$ 8 milhões (R$ 31 mi) por Operação Fronteira

Kristen Stewart: US$ 7 milhões (R$ 27 mi) por As Panteras

Martin Lawrence: US$ 6 milhões (R$ 23 mi) por Bad Boys 3

Joaquin Phoenix: US$ 4,5 (R$ 17 mi) milhões por Coringa

Jessica Chastain: US$ 2,5 milhões (R$ 9,8 mi) por It - Capítulo 2.

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/ryan-reynolds-e-robert-downey-jr-sao-os-atores-mais-bem-pagos-de-2019.html