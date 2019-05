DO METRÓPOLES



Embora seja chamada de “abutre da TV” por parte do público que a acompanha – devido às várias notícias fúnebres que divulga em seu programa, A Tarde É Sua, na RedeTV! –, Sonia Abrão tem enorme sede de vida. Em entrevista ao canal de Regina Volpato no YouTube, a jornalista fez desabafos e revelou uma doença no coração.

Sobre união oficializada com outra pessoa, ela disse: “Essa fórmula de relacionamento eu não quero mais pra mim. E não é por nada não, tive um casamento [com o empresário Jorge Damião, com quem teve um filho] muito legal, fomos felizes do jeito que deu pra ser, terminamos numa boa, foi uma experiência muito válida”.

“Eu nunca quis me casar, mas eles [os pais dela] prepararam uma festa de noivado surpresa pra mim. Eu me senti uma destruidora de sonhos do meu pai, mas fui seguindo o meu caminho”, disse Sonia, que revelou, também, não ter assinado papel nenhum para a união com Damião.

Diferentemente do pai, a mãe da jornalista pensava diferente. “Ela veio da família tida como normal e ela não queria isso pra mim e nem para a minha irmã. Ela falava: ‘Não casa, não precisa casar’ […] O meu tesão pela vida me basta. Pela vida, pelo mundo, pelas coisas… não preciso de uma história de amor”, garantiu.

A Regina, Sonia ainda desabafou sobre sua doença. “Eu tenho arritmia, então sou super sedentária, não gosto, não faço. Enquanto não fizer a ablação, não posso me exercitar. Eu tô enrolando há oito anos, mas agora preciso fazer. Mas saio, viajo, ando pra caramba”, concluiu.

