DA CARAS



Só para quem pode!

O galã de Hollwyood, Brad Pitt, decidiu dar um presente de aniversário luxuoso para a ex-mulher e também atriz, Jennifer Aniston, que completou 50 anos no inicio deste ano!

De acordo com o jornal britânico Daily Mirror, Pitt deu nada mais nada menos que uma mansão em Bevery Hills, Califórnia, avaliada em R$ 310 milhões. O mais curioso é que a residência já foi habitada pelos dois na época em que ainda estavam juntos, de 2000 a 2005.

Uma fonte contou ao jornal que a decisão foi espontânea. "Ele descobriu que a casa estava a venda e fez questão de comprá-la para a ex", disse. Ainda segundo a publicação, Aniston considera a mansão "sua casa dos sonhos", e teria lamentado na época da separação pela perda.

Na época do término, algumas especulações apontaram que o artista teria traído Jennifer com Angelina Jolie, com quem casou um pouco tempo depois. O ex-casal só voltou a retomar o contato depois que Pitt e Jolie se separaram em 2016.

Fonte: https://caras.uol.com.br/atualidades/brad-pitt-da-presente-inusitado-de-r-310-milhoes-para-jennifer-aniston-saiba-qual-e.phtml