Laura Neiva e Chay Suede mexeram com a cabeça dos fãs nos últimos meses. Pouco antes da data do casamento — que aconteceria em 15 de dezembro do ano passado — , os dois se separaram, cancelaram o evento e deixaram os apaixonados pelo casal desolados. Logo depois eles voltaram, selaram a união e agora esperam o primeiro filho.

Em entrevista a Gabriela Pugliesi, Laura contou alguns detalhes de como isso tudo aconteceu. “Vamos fazer cinco anos juntos. Íamos nos casar e nos separamos. A notícia de que a gente tinha voltado foi realmente muito depois de a gente ter voltado. Voltamos aos pouquinhos. Quietinhos”, explicou.

Segundo a atriz, o pedido de casamento após o retorno foi feito por ela. “Tivemos uma situação que foi ‘Ou vai ou racha”. Chamei ele para jantar, cheguei antes, me arrumei, fui ao cabeleireiro. Fiz todo meu discurso e disse: ‘escolhe uma mão'”, contou. Laura explicou que nesse momento colocou anéis nas duas mãos. Chay ainda ficou um pouco confuso, mas logo percebeu que era um pedido de casamento. “Ele disse: ‘óbvio, vou ficar com você pelo resto da vida.”

Gravidez

Pouco menos de 3 meses após o casamento, que aconteceu em 2 de fevereiro deste ano, Laura Neiva está grávida de Chay Suede. A informação é do jornalista Leo Dias, do Uol. Segundo a reportagem, a atriz está grávida de 2 meses.

Laura e Chay se conheceram em 2014, enquanto gravavam um filme juntos. Entre idas e vindas, eles se casaram em uma pequena cerimônia em São Paulo.

